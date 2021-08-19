Уже осенью Украина ожидает волну заболеваемости от "Дельты", - Ляшко

Центры и пункты прививок работают в каждом уголке страны, даже в выходные дни

"Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется в Украине, количество новых больных COVID-19 растет. Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости", - заявил он.

Ляшко подчеркнул, что единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни - это привиться от COVID-19.

"Понимаем, что лето подходит к концу, впереди праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха. Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививку уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя", - подчеркнул министр.

Он также напомнил что тем, кто уже прививался первой дозой, не стоит забывать о второй.

В частности Ляшко отметил, что сейчас в Украине достаточно вакцины.

Центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни.

"Времени, чтобы защититься уже мало, поэтому не медлите! Только вместе мы можем победить COVID-19 и вернуться к привычной жизни", - заявил министр.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине увеличивается количество случаев штамма коронавируса "Дельта".

По состоянию на 12 августа зарегистрировано 300 случаев заражения индийским штаммом "Дельта". В частности, в Киеве подтвердили 21 случай инфицирования.