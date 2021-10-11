УЗ возобновила сообщение с европейскими странами
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а в Польшу - еще и на официальном сайте компании на сайте
Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. Об этом сообщает прессслужба перевозчика.
"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях", – говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня пассажиры Укрзализныци могут путешествовать в:
Словакии, куда следуют поезда: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна над Тисом;
- Венгрии и Австрии: Киев — Будапешт — Вена;
- Молдовы: Одесса-Кишинев;
- Польши: Киев-Перемышль.
В компании напомнили, что 10 октября после полуторагодичного перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев — Перемышль (Польша).
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а в Польшу - еще и на официальном сайте компании на сайте.
Ранее сообщалось, что в Польшу отправились первые пассажиры восстановленного международного железнодорожного сообщения.