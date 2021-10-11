УЗ возобновила сообщение с европейскими странами

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Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а в Польшу - еще и на официальном сайте компании на сайте

Укрзализныця возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами. Об этом сообщает прессслужба перевозчика.

"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях", – говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня пассажиры Укрзализныци могут путешествовать в:

Словакии, куда следуют поезда: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна над Тисом;

Венгрии и Австрии: Киев — Будапешт — Вена;

Молдовы: Одесса-Кишинев;

Польши: Киев-Перемышль.

В компании напомнили, что 10 октября после полуторагодичного перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев — Перемышль (Польша).

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а в Польшу - еще и на официальном сайте компании на сайте.

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Ранее сообщалось, что в Польшу отправились первые пассажиры восстановленного международного железнодорожного сообщения.