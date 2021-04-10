live
Новости » Общество Читати новину українською

УЗ возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область

Фото из открытых источников

Купить билеты на них можно уже сегодня

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов в направлении Закарпатской области, вышедшей из красной зоны карантинных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

"Укрзализныця с 11 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения в Закарпатскую область. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с которым с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, восстанавливается движение поездов по такому сообщению:

  • №45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);
  • №81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);
  • №357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);
  • №17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля-из Ужгорода);
  • №15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля-из Рахова);
  • №4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля-из Ужгорода);
  • №107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля-из Ужгорода);
  • №13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Солотвино и Чопа);
  • №134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля-из Рахова);
  • №26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).

При этом добавляется, что билеты по этим направлениям будут доступны для продажи уже 10 апреля в 18:00. 

Новости по теме: "Укрзализныця" заменит обычную постель в поездах на одноразовую

Ранее сообщалось, что Закарпатская область вышла из красной зоны карантинных ограничений. Теперь регион отнесли в "желтую" зону. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

МОН планирует разрешить дистанционное поступление в профтехи В Украине выпускников школ и колледжей хотят освободить от экзаменов В Украине создадут электронную базу детских кружков и секций Предмет "Основы христианской этики" не будет обязательным в школах, - Шкарлет

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Эскалация конфликта на Донбассе |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину