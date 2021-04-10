УЗ возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область

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Купить билеты на них можно уже сегодня

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов в направлении Закарпатской области, вышедшей из красной зоны карантинных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця с 11 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения в Закарпатскую область. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с которым с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, восстанавливается движение поездов по такому сообщению:

№45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);

№81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);

№357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);

№17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля-из Ужгорода);

№15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля-из Рахова);

№4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля-из Ужгорода);

№107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля-из Ужгорода);

№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Солотвино и Чопа);

№134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля-из Рахова);

№26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).

При этом добавляется, что билеты по этим направлениям будут доступны для продажи уже 10 апреля в 18:00.

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Ранее сообщалось, что Закарпатская область вышла из красной зоны карантинных ограничений. Теперь регион отнесли в "желтую" зону.