УЗ вернула пассажирам 250 миллионов возмещения за отмененные рейсы

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Речь идет об отмененных рейсах с 14 марта 2020 года

"Укрзализныця" вернула деньги всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы от начала карантина с 14 марта 2020 года до 11 мая 2021 года вернули почти 708 тысяч проездных документов на общую сумму 250 млн грн. Об этом сообщает Мининфраструктуры.

"Пандемия коронавирус и карантин, который начался в марте прошлого года, без преувеличений нанес сильный удар по транспортной отрасли и всей экономике.

Однако, несмотря на трудности, Укрзализныця, как и обещала, вернула деньги всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы. В полной стоимости и без взимания дополнительных сборов", - заявил министр Владислав Криклий.

Он также напомнил, что впервые за последние 12 месяцев Укрзализныци удалось достичь положительного финансового результата - 35 млн грн прибыли по итогам апреля текущего года.

"Всего на момент закрытия продаж билетов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года количество оформленных проездных документов составила 743 959 единиц на сумму 262 млн грн. В период с 14 марта 2020-го по 11 мая 2021-го всего было возвращено 707 928 проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Вместе с тем, по состоянию на сегодня, 12 мая, общая сумма оформленных проездных документов на поезда отправлением с 18 марта 2020-го по 31 мая 2020-го, которые еще могут быть возвращены, составляет 11,890 млн грн. Для обеспечения претензионного возврата проездных документов по обращениям граждан филиала УЗ "Пассажирская компания" было выделено 10,5 млн грн", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает электропоезд, обустроен для перевозки велосипедистов. Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".