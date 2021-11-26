УЗ упростила покупку билетов на региональные поезда

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В компании отменили оформление бланков заказов

"Укрзализныця" упростила онлайн-оформление проездных билетов на региональные поезда (800-й нумерации) для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ решили ряд технических вопросов и упростили этот процесс, отменив оформление бланков заказов для региональных поездов. Теперь на региональные поезда прилетают билеты такие же, как на поезда дальнего следования.

Ранее пассажиры при покупке билетов на такие поезда через официальный сайт booking.uz.gov.ua получали на почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ. Пассажиры с бланками заказов не могли совершить посадку на поезд.

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Как сообщалось ранее, АО "Укрзализныця" готовится к масштабному обновлению состава пассажирских вагонов в рамках программы "Большое строительство". Один из таких проектов - вагоны капсульного типа. В вагоне предусмотрено 52 одинаковых мест-полочек увеличенных размеров.