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УЗ приостановит продажу билетов в двух “красных” областях

Фото из открытых источников

Это будет касаться Житомирской и Черновицкой областей

"Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда в Черновицкой и Житомирской областях, которые оказались в "красной" зоне карантина из-за вспышки коронавирус. Об этом компания сообщила в комментарии Интрфакс-Украина

Как отмечается, нововведения будут действовать до конца действия усиленного карантина.

При этом добавляется, что также с 7 марта будут действовать ограничения для высадки и посадки пассажиров с заранее купленными билетами. 

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" временно не продает билеты в Ивано-Франковскую область. Туда пассажиры не могут попасть тоже из-за введения "красной" зоны карантинных ограничений. 

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