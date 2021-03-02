УЗ приостановит продажу билетов в двух “красных” областях

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Это будет касаться Житомирской и Черновицкой областей

"Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда в Черновицкой и Житомирской областях, которые оказались в "красной" зоне карантина из-за вспышки коронавирус. Об этом компания сообщила в комментарии Интрфакс-Украина.

Как отмечается, нововведения будут действовать до конца действия усиленного карантина.

При этом добавляется, что также с 7 марта будут действовать ограничения для высадки и посадки пассажиров с заранее купленными билетами.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" временно не продает билеты в Ивано-Франковскую область. Туда пассажиры не могут попасть тоже из-за введения "красной" зоны карантинных ограничений.