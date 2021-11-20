УЗ открыла продажу билетов на все поезда нового графика: Что известно

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Так, 19 пар новых поездов будет запущено с 12 декабря

АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Как отмечается, в новом графике будет запущено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

"Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в частности в популярных туристических направлениях", - говорится в сообщении.

При этом, среди наиболее ускоренных поездов следующие: №13/14 Киев – Солотвино – из Киева будет добираться быстрее на 3:16 часов и на 2:20 часа обратно; №77/78 Харьков – Мариуполь – из Харькова будет добираться на 2:05 часа быстрее и на 3:29 часов обратно; №84/83 Киев – Мариуполь – из Киева будет добираться на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно; №108/107 Одесса – Ужгород из Одессы будет добираться на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно; №145/146 Киев – Измаил из Киева будет добираться быстрее на 0:49 и на 1:02 возвратно.

Также появилось семь рейсов до лыжного курорта Буковель: №5/6 Мариуполь — Рахов; №15/16 Харьков — Рахов; №55/56 Киев — Рахов; №95/96 Киев — Рахов; №25/26 Одесса — Рахов; №125/126 Николаев — Рахов; №130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).

В то же время, среди новых рейсов отдельно надо отметить поезд №5/6 соединением Мариуполь – Рахов, который стал новым самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

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Напомним, что ранее АО "Укрзализныця" готовилась к масштабному обновлению состава пассажирских вагонов в рамках программы "Большое строительство". Один из таких проектов - вагоны капсульного типа.