Установлена предварительная причина пожара в костеле Святого Николая, - МВД

Facebook ГСЧС Украины

Огонь возник в старом органе и распространился по всему зданию

Предварительной причиной пожара в столичном костеле Святого Николая стало короткое замыкание, возникшее в старом органе. Об этом говорится в заявлении главы Министерства внутренних дел Дениса Монастырского в Facebook.

Как отмечается, на месте происшествия сейчас работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, которые ликвидировали пожар, и представители Национальной полиции, которые проводят расследование, а также работники костела.

"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21:00 часа, в костеле проводилась репетиция", - заявил Монастырский.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного Кодекса Украины.

По словам министра МВД, был назначен ряд экспертиз. В течение недели эксперты должны дать конечный вывод причины возгорания.

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Как сообщалось ранее, в результате пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадал уникальный орган. Минкульт начало детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.