"Услышите буквально на днях": Степанов рассказал о возможности поставки вакцин из США

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В то же время министр не предоставил деталей, ссылаясь на конфиденциальные соглашения

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может заключить договоры на поставку вакцин от американского производителя. Об этом в изданию Радио Свобода, отвечая на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и относительно сроков поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы упорно это делаем, в том числе и через дипломатические каналы. Это с лета прошлого года", – сказал Степанов.

По его словам, во время переговоров в прошлом году поставщики предлагали предоставление вакцин в четвертом квартале 2021 года, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AstraZeneca и Sinovac.

Он не уточнил, о какой именно американской вакцине идет речь, отметив в то же время, что"можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире".

Ранее сообщалось, что правительство Израиля предоставит Украине 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.