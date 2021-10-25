home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Усиление карантина в Украине: Какие документы будут проверять в общественных местах

Фото из открытых источников

Кроме этого, проверка может осуществляться на улицах и в парках

В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы граждан. Об этом говорилось в постановлении Кабинета министров.

Как отмечается, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.

Так, во время выборочной проверки при себе необходимо иметь:

  • документы, удостоверяющие личность, подтверждают гражданство или ее специальный статус;
  • справку о статусе беженца;
  • документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19;
  • справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или перенос болезни.

В частности проверки будут проводиться:

  • на улицах;
  • в парках;
  • общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);
  • развлекательных заведениях (ночных клубах);
  • общественном транспорте.

А осуществлять их будут:

  • работники Нацполиции;
  • работники Нацвардии;
  • должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.

Новости по теме: Новые правила перевозок в действии: Как проверяют документы и кого штрафуют за нарушение условий карантина

Напомним, что ранее в Черновцах областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение про усиление карантинных мероприятий.

При этом, предлагается разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, что свидетельствует о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действителен 72 часа.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Украина надеется на более активный подход ООН к противодействию агрессии РФ Вопреки постановлению суда Львов отказался передать останки агента НКВД в Россию В России взорвался пороховой цех, погибли 16 человек Путин об учебных базах НАТО в Украине: Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим делать?

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект