Усиление карантина в Украине: Какие документы будут проверять в общественных местах

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Кроме этого, проверка может осуществляться на улицах и в парках

В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы граждан. Об этом говорилось в постановлении Кабинета министров.

Как отмечается, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.

Так, во время выборочной проверки при себе необходимо иметь:

документы, удостоверяющие личность, подтверждают гражданство или ее специальный статус;

справку о статусе беженца;

документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19;

справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или перенос болезни.

В частности проверки будут проводиться:

на улицах;

в парках;

общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);

развлекательных заведениях (ночных клубах);

общественном транспорте.

А осуществлять их будут:

работники Нацполиции;

работники Нацвардии;

должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.

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Напомним, что ранее в Черновцах областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение про усиление карантинных мероприятий.

При этом, предлагается разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, что свидетельствует о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действителен 72 часа.