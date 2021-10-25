Усиление карантина в Украине: Какие документы будут проверять в общественных местах
Кроме этого, проверка может осуществляться на улицах и в парках
В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы граждан. Об этом говорилось в постановлении Кабинета министров.
Как отмечается, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.
Так, во время выборочной проверки при себе необходимо иметь:
- документы, удостоверяющие личность, подтверждают гражданство или ее специальный статус;
- справку о статусе беженца;
- документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19;
- справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или перенос болезни.
В частности проверки будут проводиться:
- на улицах;
- в парках;
- общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);
- развлекательных заведениях (ночных клубах);
- общественном транспорте.
А осуществлять их будут:
- работники Нацполиции;
- работники Нацвардии;
- должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.
Напомним, что ранее в Черновцах областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение про усиление карантинных мероприятий.
При этом, предлагается разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, что свидетельствует о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действителен 72 часа.