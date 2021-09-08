Ужесточение карантина в Сумской области: Более 500 учебных заведений могут закрыться

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Примерно 80% персонала остается не вакцинированным

В Сумской области 505 учебных заведений должны закрыться и уйти на дистанционное обучение, в случае перехода области в "желтую" зону карантина. Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

По его словам, 80% персонала учебных заведений остается не вакцинированным:

195 дошкольных учебных заведений;

283 учреждений общего среднего образования;

27 учреждений профессионального и высшего образования.

Также более 80% вакцинированного штата в:

44 дошкольных учреждениях образования;

99 учреждениях общего среднего образования.

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Как сообщалось ранее, со следующего понедельника вся Украина может перейти в желтую карантинную зону, а в некоторых областях могут еще больше усилить карантин через опасную ситуацию с коронавирусом.

В частности Сумская область может перейти в желтую зону карантина. При таком переходе, школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме.

Большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.