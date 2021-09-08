Ужесточение карантина в Сумской области: Более 500 учебных заведений могут закрыться
Примерно 80% персонала остается не вакцинированным
В Сумской области 505 учебных заведений должны закрыться и уйти на дистанционное обучение, в случае перехода области в "желтую" зону карантина. Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий в Facebook.
По его словам, 80% персонала учебных заведений остается не вакцинированным:
- 195 дошкольных учебных заведений;
- 283 учреждений общего среднего образования;
- 27 учреждений профессионального и высшего образования.
Также более 80% вакцинированного штата в:
- 44 дошкольных учреждениях образования;
- 99 учреждениях общего среднего образования.
Как сообщалось ранее, со следующего понедельника вся Украина может перейти в желтую карантинную зону, а в некоторых областях могут еще больше усилить карантин через опасную ситуацию с коронавирусом.
В частности Сумская область может перейти в желтую зону карантина. При таком переходе, школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме.
Большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.