Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях Украины

Anadolu Agency

Пока он не превышен только в Закарпатской и Кировоградской областях

По состоянию на 21 сентября, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях Украины. Также этот показатель превышен в Киеве. Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения.

Как отмечается, норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

Сейчас уровень заболеваемости не превышен только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Однако, самый высокий показатель наблюдается:

Черновицкой области (338 на 100 тысяч);

Луганской (331);

Тернопольской (221);

Одесской (162);

Киеве (157).

Кроме этого, завышенный показатель динамики уровня госпитализаций еще в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.

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Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зафиксировали 5 159 новых случаев коронавируса. Так, за вчера госпитализировали 1 086 человек; умерли 137 человека и выздоровели - 2 156.