Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях Украины
Пока он не превышен только в Закарпатской и Кировоградской областях
По состоянию на 21 сентября, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях Украины. Также этот показатель превышен в Киеве. Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения.
Как отмечается, норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.
Сейчас уровень заболеваемости не превышен только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Однако, самый высокий показатель наблюдается:
- Черновицкой области (338 на 100 тысяч);
- Луганской (331);
- Тернопольской (221);
- Одесской (162);
- Киеве (157).
Кроме этого, завышенный показатель динамики уровня госпитализаций еще в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.
Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зафиксировали 5 159 новых случаев коронавируса. Так, за вчера госпитализировали 1 086 человек; умерли 137 человека и выздоровели - 2 156.