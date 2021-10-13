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Уровень смертности от COVID-19 в мире самый низкий почти за год, - ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 Фото из открытых источников

Смертность снижается во всех регионах, кроме Европы

На сегодня смертность от коронавируса COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

"Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень - почти 50 тыс. смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, смертность снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавирус.

"И, конечно же, смертность наиболее высока в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября - и большинство из них в Африке", - отметил Гебреіус.

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Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют, что смертность от коронавируса начнет резко расти в мире осенью. Она может достичь к декабрю 5,3 млн человеческих жертв.

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