Уровень госпитализаций с COVID-19 в Украине превышен в семи областях и столице

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Четыре региона страны остаются в "красной" зоне

В Украине в Киеве и еще семи областях наблюдается превышенный уровень госпитализации пациентов, больных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В соответствии с ними, в Киеве показатель госпитализаций составляет 75,4 на 100 тысяч населения при норме 60. Превышение наблюдаются также в таких областях страны: в Ивано-Франковской (131,3), Винницкой (123,6), Житомирской (92,6), Черновицкой (90,2), Закарпатской (87,6), Николаевской (81,2) и Хмельницкой (68,0).

Следовательно, по состоянию на 13 марта, в "красной" зоне карантинных ограничений по уровню инфицированности украинцев на коронавирус остается Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

К "оранжевой" зоне Минздрав отнес 10 регионов. В частности, это Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. А Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области пока остаются в "желтой" зоне карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине, по состоянию на утро 13 марта, зафиксировали более 13 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.