Уровень госпитализаций не превышен только в трех областях, - Минздрав

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В пределах нормы только Кировоградская, Луганская и Херсонская области

Уровень госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 пока не превышено только в трех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в пределах нормы уровень госпитализаций, который составляет не более 60 человек на 100 тысяч населения только в Кировоградской (42,8), Луганской (49,7) и Херсонской (45,5) областях.

В то же время, самый высокий уровень госпитализаций в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5) областях, г. Киеве (114,4), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.

Крам того, по состоянию на субботу, 3 апреля, в "красный" уровень эпидемической опасности входят 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

МИНЗДРАВ

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