Уровень госпитализаций COVID-больных превышен в восьми областях, - Минздрав

По сравнению с предыдущим днем количество областей, в которых превышен уровень госпитализаций, уменьшилось на два региона

Так, в красной зоне по состоянию на 30 апреля находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области. В желтой зоне - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные области отнесены к оранжевой зоне.

Показатель госпитализаций выше определенного - 60 на 100 тыс. населения - зафиксирован в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской. По сравнению с предыдущим днем количество областей, в которых превышен уровень госпитализаций, уменьшилось на 2 региона – Волынскую и Харьковскую области.

Самый высокий показатель уровня госпитализаций в Хмельницкой области - 84,7 на 100 тыс. населения, в Сумской области - 71,5 и в Черкасской области - 69,0.

В Киеве показатель госпитализаций по состоянию на 29 апреля составил 50,2. Занятость коек с кислородом в Киеве при определенном показателе 65% составляет 50,5%.

По данным Минздрава, по состоянию на сегодняшнее утро ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом.

Как сообщалось, по состоянию на 30 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2 069 537 случаев COVID-19, из них за сутки – 10 072.