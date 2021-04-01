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Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 22 регионах, - Минздрав

Фото из открытых источников

За сутки ситуация ухудшилась в Донецкой области

В Украине показатель госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 превышено в 22 из 25 регионов. В частности, за сутки ситуация ухудшилась в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в Украине осталось лишь три области, которые соответствуют показателю - Кировоградская (41,6), Луганская (41,9) и Херсонская (42,5).

Наихудшая ситуация с госпитализациями наблюдается в Хмельницкой области 122,2, а в Киеве он составляет 110,1.

При этом по показателю загруженности коек с кислородом антилидером является Киев - 84,3% занятых коек при норме 65%. Также этот показатель превышен еще в пяти областях - Житомирской (71,1%), Киевской (69%), Львовской (70,9%), Николаевской (69,9%) и Одесской (65,4%).

К слову, в "красной" зоне карантина остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы - в "оранжевой" зоне, кроме Хмельницкой области, которая остается последним "желтым" регионом.

 
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 17 569 новых заражений коронавирусом, выздоровели 6602 человека, а летальных случаев 421. В частности, больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.
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