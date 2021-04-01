Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 22 регионах, - Минздрав

За сутки ситуация ухудшилась в Донецкой области

В Украине показатель госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 превышено в 22 из 25 регионов. В частности, за сутки ситуация ухудшилась в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения .

Как отмечается, в Украине осталось лишь три области, которые соответствуют показателю - Кировоградская (41,6), Луганская (41,9) и Херсонская (42,5).

Наихудшая ситуация с госпитализациями наблюдается в Хмельницкой области 122,2, а в Киеве он составляет 110,1.

При этом по показателю загруженности коек с кислородом антилидером является Киев - 84,3% занятых коек при норме 65%. Также этот показатель превышен еще в пяти областях - Житомирской (71,1%), Киевской (69%), Львовской (70,9%), Николаевской (69,9%) и Одесской (65,4%).

К слову, в "красной" зоне карантина остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы - в "оранжевой" зоне, кроме Хмельницкой области, которая остается последним "желтым" регионом.