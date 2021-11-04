Уран этой ночью максимально приблизится к Земле: Можно будет увидеть в бинокль
Уран приблизится к Земле на 2,8 миллиарда километров
Как отмечается, сегодня Земля окажется между Солнцем и Ураном, диск которого будет полностью освещен.
Седьмая планета Солнечной системы приблизится к Земле на 2,8 миллиарда километров, что станет наименьшим расстоянием за этот год.
К слову, теоретически Уран можно увидеть невооруженным глазом, но для этого нужно, чтобы небо было темным и без светового шума.
Справка:
Уран - седьмая планета Солнечной системы, третья по диаметру и четвертая по массе. Недра урана состоят большей частью из льдов и горных пород.
Основу атмосферы Урана составляют водород и гелий. Он имеет самую холодную планетарную атмосферу в Солнечной системе с минимальной температурой 49 К (-224 °C).
Ранее сообщалось, что международная группа астрономов обнаружила первые рентгеновские лучи с планеты Уран. Исследователи использовали данные космической рентгеновской обсерватории Чандра, которые были получены с Урана в 2002 и 2017 годах. Они увидели четкое обнаружение рентгеновских лучей в первом наблюдении и возможной вспышке в тех данных, что были получены через 15 лет.