Управляющий делами УПЦ осуществляет визит в Северную Македонию

Управляющий делами УПЦ совершает визит в Северную Македонию ZIK

6 ноября 2021 года, по благословению Блаженного Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний принял участие в престольном празднике монастыря в честь святителя Иоанна Златоуста (г.Битола, Северная Македония).

По окончании службы владыка поздравил архиепископа Охридского и митрополита Скопского Иоанна с днем тезоименитства и пожелал ему всемогущей помощи Божией, а также многих и благих лет служения Церкви Христовой.

Отметим, что это первый за последние годы визит столь высокопоставленного лица УПЦ в Северную Македонию.

Также напомним, что ситуация в религиозной сфере данной страны упоминалась в итоговом коммюнике Совета Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Аммане.

В частности, в нем подчеркивалось следующее:

"По вопросу о Северной Македонии делегации заявили, что этот вопрос должен быть решен путем диалога в рамках Сербской Православной Церкви и при общеправославной поддержке".