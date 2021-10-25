Университеты пяти областей Украины перешли на "дистанционку". Перечень

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А в некоторых вузах используют смешанную форму преподавания

В пяти областях Украины университеты перешли на дистанционное обучение до 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Как отмечается, на дистанционную форму обучения с 25 октября по 15 ноября перешли университеты Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областей.

А в некоторых регионах вузы используют смешанную форму обучения. В частности, в Харьковской области - 8 заведений, в Киевской и Черниговской - по два университета.

Также в очном режиме продолжают работать вузы Черкасской области - 8 университетов и Житомирской - 5 заведений.

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Напомним, что ранее Министерство образования и науки Украины рекомендовало ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального, профессионально-технического образования с 25 октября по 15 ноября 2021 года.

В то же время военные учебные заведения и военные подразделения вузов должны организовывать обучение в соответствии с решениями государственных органов, в управлении которых они находятся.