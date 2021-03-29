Уникальный международный медиапроект "ЛЮДИ" сегодня продолжит свою работу

Международный медиа-проект "ЛЮДИ" Фото из открытых источников

Сегодня, 29 марта, продолжит свою работу уникальный международный медиапроект "ЛЮДИ", в котором участники обсудят новости недели в Украине и мире.

Традиционно участниками программы будут Сева Новгородцев – легендарный радио и телеведущий, Кавалер ордена Британской Империи; Светлана Крюкова - одна из наиболее влиятельных журналистов Украины и писатель; Юрий Молчанов – телепродюсер.

Как всегда, с оценкой происходящего в мире и Украине выступит авторитетнейший обозреватель и участник международного проекта "ЛЮДИ" Игорь Гужва - главный редактор издания "Страна.UA"; Вячеслав Шевчук – предприниматель, ветеран АТО, координатор международного Форума "ЛЮДИ МИРА" из Северодонецка Луганской области; Олег Ясинский - журналист-международник, писатель, философ, с 1994 года постоянно проживающий в Сантьяго, Чили, уроженец Киева.

Главными темами сегодняшней программы станут антиконституционные действия представителей власти и последствия этих действий. Международное сообщество участников программы проанализируют то, что происходит в эти дни на Донбассе.

Увидеть программу можно на Ютюб-канале проекта "ЛЮДИ МИРА", в интернет-издании "Страна.UA" и на телеканале "Перший Незалежний".