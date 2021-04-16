Как отмечается, актер и продюсер опубликовал трогательное сообщение, однако не стал делиться деталями болезни, но признался, что его жена мирно умерла дома. В последние дни жизни она была окружена любовью семьи и друзей.

"Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори умерла. Она умерла так же как и жила. Бесстрашно. Боже, как мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни", – эмоционально написал муж звезды "Гарри Поттера".

У Хелен Маккрори осталось двое детей – 12-летняя дочь Манон и 13-летний сын Гулливер, которых она родила в браке с Дэмиэном Льюисом.

Напомним, 5 апреля британский актер Пол Риттер, звезда сериала HBO "Чернобыль", умер от рака мозга в возрасте 55 лет.