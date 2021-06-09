Умерла звезда фильма "Три орешка для Золушки" Либуше Шафранкова

Либуше Шафранкова. Кадр из фильма "Три орешка для Золушки" Фото из открытых источников

Причина смерти актрисы не сообщается, однако известно, что она с 2014 года боролась с раком легких

Сегодня, 9 июня, ушла из жизни в 68-летняя чешская актриса Либуше Шафранкова, звезда известного фильма "Три орешка для Золушки". Об этом, ссылаясь на ее сына, Йозефа Абрама, сообщает CNN Prima News.

Согласно сообщению, с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. В то же время, точная причина смерти актрисы не сообщается.

Справка:

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно. Там она окончила Театральное училище. Первый успех к ней пришел после съемок в ленте "Бабушка" по роману писательницы Божены Немцовой.

В 1973 году она сыграла главную роль в фильме "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. Картина принесла актрисе всенародную любовь и международную славу.

Также она снималась в таких лентах, как "Русалочка", "Праздник подснежников", "Принц и Вечерняя Звезда" и в оскароносном фильме "Коля" (1996).

Актриса перестала участвовать в новых проектах в 2014 году.

Напомним, в 2019 году в Праге на 89 году жизни умер режиссер Вацлав Ворличек известный во всем мире сказке "Три орешка для Золушки".