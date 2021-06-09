Умерла звезда фильма "Три орешка для Золушки" Либуше Шафранкова
Причина смерти актрисы не сообщается, однако известно, что она с 2014 года боролась с раком легких
Сегодня, 9 июня, ушла из жизни в 68-летняя чешская актриса Либуше Шафранкова, звезда известного фильма "Три орешка для Золушки". Об этом, ссылаясь на ее сына, Йозефа Абрама, сообщает CNN Prima News.
Согласно сообщению, с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. В то же время, точная причина смерти актрисы не сообщается.
Справка:
Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно. Там она окончила Театральное училище. Первый успех к ней пришел после съемок в ленте "Бабушка" по роману писательницы Божены Немцовой.
В 1973 году она сыграла главную роль в фильме "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. Картина принесла актрисе всенародную любовь и международную славу.
Также она снималась в таких лентах, как "Русалочка", "Праздник подснежников", "Принц и Вечерняя Звезда" и в оскароносном фильме "Коля" (1996).
Актриса перестала участвовать в новых проектах в 2014 году.
Напомним, в 2019 году в Праге на 89 году жизни умер режиссер Вацлав Ворличек известный во всем мире сказке "Три орешка для Золушки".