Умер украинский актер, звезда фильма "Весна на Заречной улице" Жан Мельников
Причины смерти артиста не уточняются
На 85 году жизни умер украинский актер и режиссер, народный артист УССР Жан Мельников, известный не только карьерой в днепровском театре драмы и комедии, но и ролями в кино. Одна из них - эпизодическая в картине "Весна на Заречной улице" (1956).
О смерти актера на своей странице в Facebook сообщил его сын - Андрей Мельников. По словам мужчины, его отца не стало 2 мая, в праздник Пасхи. Впрочем, причины смерти артиста он не уточняет.
Заметим, Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске (сейчас Днепр). Был почетным гражданином своего города, член-корреспондентом Национальной академии искусств Украины (2013), главным режиссером театра драмы и комедии в городе Днепр. В частности, в театре Мельников отработал более 45 лет, сыграв более ста разноплановых ролей. А вот как актер кино он запомнился зрителям своими ролями в фильмах: “Весна на Заречной улице” (сыграл соседа Ищенко по парте), “Педагогическая поэма” и “Вдали от Родины”.
Напомним, ранее не стало актера и комика Хуан Хоя Борха, который известен миру мемами и пародиями из-за своего смеха.