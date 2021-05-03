Умер украинский актер, звезда фильма "Весна на Заречной улице" Жан Мельников

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице" Фото из открытых источников

Причины смерти артиста не уточняются

На 85 году жизни умер украинский актер и режиссер, народный артист УССР Жан Мельников, известный не только карьерой в днепровском театре драмы и комедии, но и ролями в кино. Одна из них - эпизодическая в картине "Весна на Заречной улице" (1956).

О смерти актера на своей странице в Facebook сообщил его сын - Андрей Мельников. По словам мужчины, его отца не стало 2 мая, в праздник Пасхи. Впрочем, причины смерти артиста он не уточняет.

Заметим, Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске (сейчас Днепр). Был почетным гражданином своего города, член-корреспондентом Национальной академии искусств Украины (2013), главным режиссером театра драмы и комедии в городе Днепр. В частности, в театре Мельников отработал более 45 лет, сыграв более ста разноплановых ролей. А вот как актер кино он запомнился зрителям своими ролями в фильмах: “Весна на Заречной улице” (сыграл соседа Ищенко по парте), “Педагогическая поэма” и “Вдали от Родины”.

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