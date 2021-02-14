Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев

Сергей Камышев Фото из открытых источников

За годы своей работы дипломат внес выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока

Ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев, занимавший должность с 2019 года. Об этом 14 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Украинский дипломат умер в возрасте 64 года. Причина смерти мужчины официально не указана.

Отметим, Сергей Камышев был послом Украины в Китае с 2019 года. Перед этим дипломат занимал эту должность в 2004-2009 годах. Начиная с 1994 года он работал в Министерстве иностранных дел на различных должностях. В частности, был первым секретарем и советником посла Украины в Египте, а также временным поверенным в Сирии и Ливане, где возглавлял дипломатическую миссию.

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Кроме того, в 2010 году Сергей Камышев занимал пост заместителя министра Кабинета министров в правительстве Николая Азарова. Позже он работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. Однако, в апреле 2014 года был освобожден от должности.

Напомним, накануне, 13 февраля, в Москве скончался 85-летний олимпийский чемпион из тяжелой атлетики Юрий Власов, который за свою карьеру установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.