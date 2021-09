Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Мужчина умер у себя дома в окружении родных

Как отмечается, много лет музыкант имел рассеянный склероз, но упорно боролся с болезнью, до последнего выступая на сцене.

Точная причина смерти музыканта не сообщается, но он умер у себя дома в окружении родных.

Справка:

Алан Ланкастер (род. 7 февраля 1949 года в Пекхеме, Лондон, Англия) - британский рок-музыкант, бас-гитарист, певец и автор песен, наибольшую известность получил как участник (и один из основателей) рок-группы Status Quo.

Британская рок-группа Status Quo была основана Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году, в которой он играл до 1985 года. Общий тираж проданных пластинок группы превышает 110 миллионов копий. А самой популярной песней стала "In The Army Now", которую выпустили в 1986 году.

Познакомившись со своей женой-австралийкой в 1973 году, он переехал в Сидней в 1986 году и с тех пор жил в Австралии.

В 1999 году Ланкастер выпустил сольный альбом Life After Quo.

А в 2013-2014 годах музыкант принял участие в воссоединении оригинального состава Status Quo.

Новости по теме: Умер автор музыки к шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Ранее сообщалось, что умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Соерце мужа перестало биться 6 сентября на 89-м году жизни. Что стало причиной его смерти - пока неизвестно.