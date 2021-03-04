Умер один из солистов группы Brutto Сергей Королев

Солист группы Brutto Сергей Королев PINK

Последнее время музыкант сражался с глиобластомой правого полушария головного мозга

Вчера, 3 марта, ушел из жизни солист музыкального коллектива Сергея Михалка Brutto 35-летний Сергей Королев, известный как Бразил. Об этом сообщил коллектив Brutto в Facebook.

"Сегодня (3 марта, - ред.) ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца", — сказано в публикации.

Еще один вокалист Brutto Виталий Гурков рассказал, что Королев последнее время сражался с тяжелой болезнью - глиобластомой правого полушария головного мозга. В 2019 году Сергей перенес сложную операцию.

"Ушел из жизни мой друг и брат по духу — Сергей Бразил Королев. Он был очень сильный и добрый человек, настоящий боец! Настоящий мужчина! Настоящий друг! В 2019 году он стойко перенес сложнейшую операцию и суровый диагноз — глиобластома правого полушария головного мозга 4 степени. Он сражался до конца! Последние слова которые я от него слышал, были такими: "Когда приедешь в Минск? Заходи в гости!". Мир тебе брат! Светлая память!.." — написал Гурков в Instagram.

Справка:

Сергей Королев выступал в Brutto с основания коллектива в 2014 году, до этого работал финансистом, увлекался спортом.

Он был одним из трех вокалистов Brutto, вместе с Сергеем Михалком и Виталием Гурковым. Его голос можно услышать в песне "Гири" из первого альбома Underdog. По словам Михалка, эту песню доверили Бразилу, потому что он лучше всех разбирается в этих снарядах.

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