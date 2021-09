Умер один из ключевых разработчиков экшн-игры God of War Джордж Моул

Фрагмент из игры God of War. Кратос со своим топором Левиафаном Фото из открытых источников

Сейчас причина смерти Моула неизвестна

На прошлой неделе, 2 сентября, скончался один из ключевых разработчиков экшн-игры God of War Джордж Моул. Об этом сообщили коллеги мужчины, передает IGN.

"Джордж был невероятно забавным, умным и душевным человеком. Он был одним из родителей Левиафана. Мое сердце разбито. Покойся с миром, брат", – заявил креативный директор студии Santa Monica Кори Берлоги.

Сейчас причина смерти Моула неизвестна.

Справка:

Джордж Моул присоединился к Santa Monica Studio в 2013 году. В студии он трудился над оружием, навигацией, ролевой системой и боевыми приемами.

Он успел поработать над Crash of the Titans, Scarface: the World is Yours и Prototype 2.

В God of War именно он был ответственен за создание и работу Левиафана – топора Кратоса.

В феврале 2021 года он ушел из студии Santa Monica, чтобы работать над другим проектом.

Новости по теме: Разработчики презентовали новый трейлер компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, ранее от коронавируса умер украинский писатель-фантаст Сергей Иванов, который был также одним из сценаристов легендарной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.