Умер легендарный итальянский кинооператор Джузеппе Ротунно, работавший с Феллини и Висконти

Джузеппе Ротунно Фото из открытых источников

Причина смерти кинооператора не называется

Легендарный итальянский кинооператор, номинант на Оскар и лауреат многочисленных премий Джузеппе Ротунно по прозвищу Пеппино умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Variety.

Согласно сообщению, его семья сообщила, что мужчины не стало в воскресенье, 7 февраля, в своем доме в Риме. Причина смерти кинооператора не называется.

Справка:

Джузеппе Ротунно родился в Риме 23 марта 1923 года. Начал свою карьеру фотографа на киностудии Cinecittà в 1940 году. В 1942 году поступил на работу в качестве оператора кинохроники в итальянскую армию. В 1943 году 20-летнего Ротунно нанял Роберто Росселлини ассистентом оператора для съемок военного фильма "Человек с крестом".

После войны Ротунно получил первую работу главного оператора в комедии Дино Ризи "Хлеб, любовь и..." 1955 года с Софи Лорен в главной роли. Потом он начал работу с неореалистом Лукино Висконти, которого считал своим наставником, сняв с ним фильмы "Белые ночи" (1957), "Рокко и его братья" (1960) и "Леопард" (1963).

Сотрудничество Ротунно с Феллини в качестве фотографа-постановщика началось с "Сатирикона" (1969) и охватило восемь фильмов, в том числе "Рим" (1972), "Амаркорд" (1973), "Казанова" (1976), "Город женщин" (1980) и "И корабль плывет" (1983).

Также он строил параллельную карьеру в Голливуде.

В 1958 году Ротунно работал оператором в фильме Генри Костера "Голая Маха" с Авой Гарднер, в 1971 году - с Майком Николсом над фильмом "Познание плоти".

Ротунно был номинирован на Оскар и получил премию BAFTA в 1980 году за фильм Боба Фосса "Весь этот джаз".

Последней работой Джузеппе Ротунно стал фильм 1997 года о Марчелло Мастроянни "Я помню, да, я помню" режиссера Анны Марии Тато.

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