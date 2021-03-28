Умер известный украинский языковед Иван Ющук

Иван Ющук Фото из открытых источников

Его не стало на 89-м году жизни

В возрасте 88 лет скончался известный украинский языковед, переводчик и профессор Иван Ющук. Об этом в своем Facebook написал его внук Михаил Кублий.

"Не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинскую Державу", — отметил он.

При этом добавляется, что смерть языковеда наступила накануне утром.

Иван Ющук родился в 1932 году в поселке Черников Волынской области. По специальности был филологом-славистом.

Сначала работал преподавателем в Киевском педагогическом институте иностранных языков (сейчас Киевский национальный лингвистический университет). Впоследствии стал там заведующим кафедрой славянской филологии, а также был проректором Киевского международного университета.

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За свою жизнь написал более 40 научных работ об украинском языке, а также был автором десятков учебников и пособий для школьников и студентов. В 2014 году Ющук стал лауреатом Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко за "многолетнюю работу над созданием учебников и пособий по родному языку, следствием которой является единый учебный комплекс "Русский язык: учебник для студентов филологических специальностей высших учебных заведений". Также он исследовал Голодомор 1932-1933 годов и был заслуженным деятелем науки и техники Украины.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского художника Ореста Криворучко. Его одолел коронавирус.