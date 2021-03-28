Умер известный украинский языковед Иван Ющук
Его не стало на 89-м году жизни
В возрасте 88 лет скончался известный украинский языковед, переводчик и профессор Иван Ющук. Об этом в своем Facebook написал его внук Михаил Кублий.
"Не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинскую Державу", — отметил он.
При этом добавляется, что смерть языковеда наступила накануне утром.
Иван Ющук родился в 1932 году в поселке Черников Волынской области. По специальности был филологом-славистом.
Сначала работал преподавателем в Киевском педагогическом институте иностранных языков (сейчас Киевский национальный лингвистический университет). Впоследствии стал там заведующим кафедрой славянской филологии, а также был проректором Киевского международного университета.
За свою жизнь написал более 40 научных работ об украинском языке, а также был автором десятков учебников и пособий для школьников и студентов. В 2014 году Ющук стал лауреатом Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко за "многолетнюю работу над созданием учебников и пособий по родному языку, следствием которой является единый учебный комплекс "Русский язык: учебник для студентов филологических специальностей высших учебных заведений". Также он исследовал Голодомор 1932-1933 годов и был заслуженным деятелем науки и техники Украины.
Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского художника Ореста Криворучко. Его одолел коронавирус.