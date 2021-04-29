Умер известный испанский комик и автор мема "хохотун"

Ему было 65 лет

Хуан Хоя Борха Фото из открытых источников

В Испании в госпитале Эль Росио на 65-м году жизни скончался актер и комик Хуан Хоя Борха, который известен миру мемами и пародиями из-за своего смеха. О смерти Борха сообщило издание ABC de Sevilla.

Умер комик после рецидива болезни сердечно-сосудистой системы – ему ампутировали ногу в сентябре 2020 года и с тех пор он находился в больнице.

Борха был довольно известным в Испании, но на весь мир он прославился в 2015 году из-за вирусного видео в YouTube.

Борха, он же "Эль Риситас", в 2002 году дал интервью на местном канале Canal Sur, в котором рассказывал о своей работе посудомойщиком в ресторане на пляже. В одну из смен он оставил в открытом море отмокать сковородки, а утром их отнесло с отливом. Концовка истории сопровождалась истерическим смехом Борха и ведущего.

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