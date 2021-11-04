Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн

Певец, исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн Фото из открытых источников

Ему делали операцию на бедре

На 82-м году жизни умер известный французский музыкант и певец Жоржи Данн. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечается, он умер в больнице Пуэрта-де-Йерро, испанского автономного сообщества Мадрид.

Жоржи Данн является автором таких известных песен как El casatschok ("Казачок", 1969), Moscu (Москва, 1980) и La barbacoa ("Барбекю", 1994).

В Испании он стал известен из - за своих летних хитов-его песни становились очень популярными в летний сезон.

Известно, что артист родился 14 января 1940 года в Париже. Он проучился восемь лет в Парижской консерватории и начал свою артистическую карьеру в Испании, начиная с 1970-х годов.

Год за годом его имя можно было найти в списке наиболее популярных артистов Испании. В течение 1960-х, 70-х и 80-х его песни играли на радиостанциях и вживую на вечеринках по всей стране.

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