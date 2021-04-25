Умер дизайнер Альбер Эльбаз, работавший с Yves Saint Laurent и Lanvin

Альбер Эльбаз AZ Factory

По данным СМИ, мужчины не стало из-за коронавируса

В Париже ушел из жизни модный дизайнер 59-летний Альбер Эльбаз, который сотрудничал с Lanvin и Yves Saint Laurent. Об этом сообщили представители компании Compagnie Financière Richemont - партнеры художника по его последнему проекту AZ Factory.

Как отмечается, Эльбаза не стало вчера, 24 апреля. Он умер в больнице.

Причину смерти дизайнера не указывают, однако по информации издание Haaretz, Альбер Эльбаз скончался от коронавируса.

Справка:

Альбер Эльбаз родился 12 июня 1961 года в Марокко. В 10-летнем возрасте вместе с семьей переехал в Израиль, а в 1985 году — в Нью-Йорк (США).

С 1998 по 2001 год был креативным директором Yves Saint Laurent. Затем перешел в модный дом Lanvin, который возглавлял до 2015 года.

Последние пять лет Эльбаз находился в творческом отпуске после того, как покинул Lanvin, а буквально в прошлом сезоне презентовал собственный бренд AZ Factory.

В своей работе дизайнер виртуозно сочетал юмор и безупречный крой, умел подчеркивать женственность и играть с яркими цветами, не боялся быть непонятым и при этом всегда помнил о том, что женщине должно быть комфортно в его нарядах.

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