Умер бывший премьер Крыма Анатолий Франчук

Анатолий Франчук Facebook Игоря Франчука

Причина смерти не сообщается

На 86-ом году жизни скончался бывший премьер-министр Автономной Республики Крым и нардеп трех созывов Анатолий Франчук. Об этом сообщил в Facebook его сын Игорь Франчук.

"Не стало больше папы. Очень больно", - написал он.

Известно, что Анатолий Франчук родился в 1935 году в Винницкой области. Образование получил в Академии народного хозяйства СССР, работал механиком, электриком, позже - начальником цеха и директором заводов. С 1987 года по 1990 год занимал должность заместителя министра связи СССР.

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После обретения Украиной независимости Франчук начал работать в Совете министров Крыма. Позже он стал первым заместителем председателя Совета, а в 1994-1996 и 1997-1998 годах возглавлял правительство Автономной Республики Крым.

Кроме этого, Франчук был народным депутатом II, III и IV созывов, входил во фракцию СДПУ(о), а с 2005 года присоединился к партии "Відродження". Сначала он был и. о. председателя, затем первым заместителем председателя политсилы.

В 2018 году злоумышленники напали на дом Франчука в оккупированном Севастополе, а самого мужчину избили.

Напомним, накануне в возрасте 59 лет скоропостижно скончался Валентин Шлихта - председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины.