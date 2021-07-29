Умер бас-гитарист рок-группы ZZ Top - Дасти Хилл

Дасти Хилл Фото из открытых источников

Музыкант умер во сне в своем доме в Хьюстоне. Причина смерти не указывается

Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление группы.

"Дасти Хилл умер во сне в своем доме в Хьюстоне, штат Техас", — говорится в заявлении гитариста и вокалиста группы Билли Гиббонса и барабанщика Фрэнка Бирда. Причину смерти они не указали.

На минувшей неделе музыканты объявили, что Хилл получил травму бедра, поэтому группа продолжила турне по США без него.

"По просьбе Дасти мы решили не останавливать тур — шоу должно продолжаться", — сообщили музыканты, добавив, что басиста на сцене временно заменил Элвуд Фрэнсис, гитарный техник ZZ Top.

Справка:

Дасти Хилл (настоящее имя Джозеф Майкл Хилл) родился в Далласе 19 мая 1949 года. Карьеру он начал в местных группах, где играл вместе со своим братом Рокки и Фрэнком Бердом.

В 1968 году Рокки покинул коллектив из-за творческих разногласий, остальные двое переехали в Хьюстон, где вместе с Гиббонсом создали ZZ Top. Состав группы не менялся со дня основания.

Дебютный альбом ZZ Top выпустили в 1971 году, но прорывом для них стал третий диск — Tres Hombres, который вышел в 1973 году.

Всего группу ZZ Top выпустили 15 студийных альбомов. Они трижды выигрывали MTV Video Music Awards, в 2004 году группу внесли в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, накануне стало известно, что бывший барабанщик и основатель ню-метал-группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет. Музыкант умер "мирно во сне", но причину смерти не называют.