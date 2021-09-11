Умер автор "летающей тарелки "на" Лыбедской " Флориан Юрьев

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Художник умер в возрасте 92 лет

В Киеве 11 сентября умер художник, архитектор, ученый Флориан Юрьев в возрасте 92 лет, передает"Общественное"со ссылкой на Алексея Радинского.

"Это произошло сегодня утром в кругу друзей. Он долго и тяжело болел", - сказал Радинский.

Флориан Юрьев известный такими работами, как проект дома Украинского института научно-технической и экономической информации МОН Украины, известный как "летающая тарелка", проект микрорайона Нивки-3. Также он был соавтором памятника репрессированным художникам на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры и наземного павильона станции метро "Крещатик".

Флориан Юрьев родился 11 августа 1929 года в городе Киренске Иркутской области России. Он окончил Иркутское училище искусств, Киевский художественный институт, аспирантуру Московского полиграфического института, докторантуру Львовского полиграфического института им. Ивана Федорова.

В 1956-1976 годах вырос от старшего до главного архитектора института "Киевпроект". В 1976-1991 годах Юрьев был преподавателем и доцентом Киевского отделения Украинского полиграфического института им. Ивана Федорова.

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