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Умер американский рэпер DMX

Рэпер DMX Фото из открытых источников

Артисту было 50 лет

Американский рэпер DMX скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на родных артиста.

Как отмечается, музыканта, настоящее имя которого Эрл Симмонс, госпитализировали 2 апреля в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. Он в течение нескольких дней был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

В то же время СМИ сообщали, что рэпер попал в больницу из-за передозировки наркотиков.

DMX в 1998 году выпустил свой первый студийный альбом It's Dark And Hell is Hot, который оказался на первой строчке чарта Billboard 200. Среди его самых известных хитов - композиции Get At Me Dog, Stop Being Greedy, How It's Goin' Down.

DMX трижды был номинирован на премию "Грэмми". Он входит в пятерку самых успешных исполнителей в стиле хип-хоп в США.

Артист также снялся в нескольких кинофильмах.

Новости по теме: Рэпер DMX в критическом состоянии из-за передозировки наркотиками

Ранее сообщалось, что британский актер Пол Риттер, звезда сериала HBO "Чернобыль", умер от рака мозга в возрасте 55 лет.

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