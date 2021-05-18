Умер актер Владимир Федоров, известный по роли Черномора в "Руслане и Людмиле"

Владимир Федоров Фото из открытых источников

Федорову на момент смерти было 82 года

Во вторник, 18 мая, умер российский и советский актер Владимир Федоров. Он прославился благодаря роли колдуна Черномора в фильме Александра Птушко "Руслан и Людмила" 1972 года. О его кончине сообщил публицист Николай Подосокорский.

"На 83-м году жизни умер Владимир Анатольевич Фёдоров, советский и российский актёр, главным образом исполнявший роли героев-карликов; широко известный благодаря роли колдуна Черномора", - сообщил он.

Справка:

Владимир Федоров не имел актерского образования, по профессии он был физиком-ядерщиком. Стал автором более 50 научных трудов и изобретений. Первый раз попал на экран в 32 года. Сыграл Черномора в "Руслане и Людмиле", в дальнейшем, благодаря своему маленькому росту - 132 сантиметра, часто получал роли карликов.

Сыграл в большом количестве кинокартин, в частности: "Через тернии к звездам", "У Никитских ворот", "Золотая лихорадка", "Анна Каренина" и другие.

При жизни был женат четыре раза. Последняя, четвертая жена Вера, в браке с которой он состоял на момент смерти, младше актера на 35 лет. Владимиру Федорову на момент смерти было 82 года.

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Напомним, на 85 году жизни умер украинский актер и режиссер, народный артист УССР Жан Мельников, известный не только карьерой в днепровском театре драмы и комедии, но и ролями в кино. Одна из них - эпизодическая в картине "Весна на Заречной улице" (1956).