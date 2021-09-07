Умер актер Майкл Уильямс-Звезда "проводов" и Battlefield 2042

Фото из открытых источников

О причине смерти официально не говорят

Известный актер из США Майкл Кеннет Уильямс умер в Нью-Йорке, ему было всего 54. Тело мужчины нашли в его пентхаузе 6 сентября. Об этом сообщает New York Post.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Однако, американские СМИ пишут, что причиной могла стать передозировка наркотиками.

Тело 54-летнего актера нашел в его же пентхаузе в Нью-Йорке племянник Майкла Уильямса.

Впрочем, по информации NBC 4 New York отмечают, что речь идет о передозировке наркотиками (героин или фентанил).

Заметим, актер много лет открыто рассказывал о своей зависимости и борьбе с ней.

На протяжении карьеры Уильямс исполнил более 50 ролей в кинолентах и примерно 30 в сериалах. Как отмечают в Википедии он прославился игрой:

В сериалах "Клан Сопрано" (The Sopranos), "Провода (Прослушка)" (The Wire), "Подпольная империя" (Boardwalk Empire).

И фильмах "12 лет рабства" (12 Years a Slave) и "Судна ночь 2 "(The Purge: Anarchy).

Хорошо знают Майкла Уильямса и фанаты видеоигр. Именно он сыграл сержанта Кимбла "ирландца" Грейвса в Battlefield 4 и Battlefield 2042, а также Мусу в Assassin's Creed.

Уильямса 5 раз номинировали на премию Эмми. Последний раз-за роль в сериале "стране Лавкрафт". Ее актер мог получить 19 сентября.

Новости по теме: Скончался футболист ПСЖ, пробывший в коме 39 лет

Накануне сообщалось, что умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.