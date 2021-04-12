Умер актер культового сериала "Клан Сопрано" Джозеф Сираво

Джозеф Сираво Пресс-служба актера

Ему было 64 года

Звезда популярного американского сериала "Клан Сопрано", Джозеф Сираво, ушел из жизни в возрасте 64 лет. Новость о смерти актера сообщил его друг и коллега Гарри Пасторе в своем Instagram.

По его словам, Сираво не стало вчера, 11 апреля. Известно, что он долгое время боролся с раком, однако лечение болезни не дало утешительных результатов.

"Покойся с миром, мой дорогой друг. Ты перенес удивительную битву. Я буду скучать по тебе. Увидимся на другой стороне", - подписал свою публикацию Гарри Пасторе.

Справка:

Джозеф Сираво родился 12 февраля 1957 года в Вашингтоне (США) - был американским актером, продюсером и педагогом. Он окончил Стэнфордский университет и Школу искусств Tisch.

Карьера Сираво в кино началась в 1993 году с роли в криминальной драме "Путь Карлито". В картине он сыграл вместе с Аль Пачино и Шоном Пенном. Также он снимался в таких фильмах, как "В поисках одноглазого Джимми", "Свидетель против мафии" и "Закон и порядок".

Актер также известен участием в спектаклях на Бродвее. Среди его работ роли в пьесах "Осло" и "Свет на площади".

Наиболее популярной для Сираво стала роль Джонни Сопрано - отца главного героя в сериале "Клан Сопрано". Одна из его последних работ - участие в фильме "Сиротский Бруклин" режиссера Эдварда Нортона.

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Напомним, 6 апреля известен по роли в легендарном сериале "Твин Пикс", актер Уолтер Олкевич ушел из жизни в возрасте 72 лет.