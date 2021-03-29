Умер звезда фильмов "Зверобой " и "Глухарь" Всеволод Хабаров

Мужчина пролежал мертвым в своей квартире более месяца

Актер, каскадер и режиссер, наиболее известный по ролям вождя племени в "Зверобое" и сериале "Глухарь", Всеволод Хабаров был найден мертвым в собственной квартире. О трагедии рассказала его коллега Лариса Бравицкая в своем Facebook .

По ее словам, 67-летний Хабаров пролежал мертвым в своей квартире более месяца. Сейчас причины смерти устанавливаются.

"Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли в квартире, где он пролежал больше месяца. Я знала, что Сева где-то преподавал, был женат, родилась дочь. Всегда аккуратный, элегантный, модный, в ту нашу последнюю встречу, он был смущен. У него наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником. Иногда появлялся на экране в эпизодах", - вспомнила Бравицкая.

Справка:

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. Окончил ВТУ имени Щепкина. В студенческие годы активно играл в театре. Более 20 лет преподавал пластику и сценическое движение.

В кинематографе начал работать с роли вождя ирокезов Расщепленного Дуба в культовом фильме Андрея Ростоцкого "Зверобой". После этого снялся в "Лучшая дорога нашей жизни", "Привет с фронта", "Первая конная", "Семья вурдалаков". В последние годы получил известность благодаря роли в сериале "Глухарь".

В последнее время он вел очень уединенный образ жизни, с коллегами и друзьями общался редко, потому его никто и не хватился за целый месяц.

Напомним, 23 марта на 73 году жизни не стало украинского актера Зиновия Симчича, сына известного Василия Симчича - звезды фильмов "Пропала грамота", "Захар Беркут" и др. Он умер от коронавируса.