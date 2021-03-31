Улицы не соответствуют критериям: Киев не будет повышать скорость до 80 км/ч

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Соответствующим критериям не соответствует ни одна из 17 улиц

В столице с 1 апреля не будут внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщил директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний, передает пресс-служба Киевской городской администрации.

"Представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управления патрульной полиции, КК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения" провели комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/час. Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методикой принятие решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам", - отметил он.

По словам Черния, на 17 улицах улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме этого, на них также разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество. Также в этой местности расположены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и тому подобное.

При этом специалист добавил, что погрешность в определении скорости, которая достигает 2 км/ч, также будет иметь значение.

"Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных", - пояснил директор КП.

Кроме этого, он отметил, что Стратегия развития г. Киева до 2025 года предусматривает снижение смертности на столичных дорогах на 50%, а повышение максимально разрешенной скорости положительно не повлияет на статистику.