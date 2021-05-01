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"Укрзалізниця" запускает пригородную электричку с вагонами для перевозки велосипедов

Укрзализныця

В УЗ обещают, что следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов

"Укрзализныця" запускает электропоезд, обустроенный для перевозки велосипедистов. Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию по железной дороге и выедут на пути.

"При планировании ремонтов "Укрзализныцей" было принято решение оборудовать вагоны с местами для перевозки велосипедов, а также увеличить удобство пользования", - говорится в сообщении.

Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники.

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