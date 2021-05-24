"Укрзализныця" запускает экспресс, который соединит сразу три туристических региона

Новый поезд начнет курсировать с 29 мая

"Укрзализныця" запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы, который соединит Волынь, Галичину и Прикарпатье. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, поезд №807/808 Ивано-Франковск — Киверцы будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды.



Отправление из Ивано-Франковска в 15:20, прибытие в Луцк в 23:30 (в 23:50 — до Киверец). Экспресс проходит через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк.



В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга.



Отправление из Киверцев в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Новости по теме: "Укрзализныця" с июня возобновляет международные пассажирские перевозки

Каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов-Ивано-Франковск. А со 2 июня каждой среды поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом.

Напомним, ранее в УЗ анонсировали "Сити-экспресс". Этот проект призван преодолеть проблему с трафиком в крупных городах страны и стартует сначала в Киеве, Харькове и Днепре.