"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев - Черновцы

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Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн

АО "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева в Черновцы. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Новый поезд начнет курсировать со следующей недели. Так, поезд №249/250 Киев — Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибывать в Черновцы в 08:15.

В обратном направлении он отправится 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд №821/822 сообщением Львов-Ужгород. Стоимость такой поездки будет стоить от 71 грн до 81 грн в зависимости от дня путешествия.