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"Укрзализныця" заменит обычную постель в поездах на одноразовую

Обновленные поезда "Укрзализныци" Facebook-страница Александра Шевченко

Одноразовая постель сначала будет в тестовом режиме, однако когда именно - не указывается

АО "Укрзализныця" из-за многочисленных жалоб пассажиров на грязное и влажное белье, намерено заменить постель в поездах на одноразовую. Об этом сообщили представители перевозчика в комментарии к сообщению в Facebook.

Как отмечается, один из пользователей задал компании вопрос, который много лет беспокоит всех пассажиров: есть ли альтернативные варианты нынешнему постельному белью в поездах.

"А есть ли, возможно, какие-то альтернативы тому "постельному белью", которое сейчас есть? Скажем, какие-то одноразовые комплекты? Чтобы не стирать их, а использовал и - выбросил. Ну все видели, каким то белье бывает! Я вообще отказался от постели: беру надувную подушку для странствий и свое полотенце. Лучше буду на твердой полке крутиться всю ночь, чем платить 50 грн за продукт сомнительного качества..." - написал мужчина.

На такой комментарий "Укрзализныця" ответила очень лаконично: "Скоро будут одноразовые в тестовом режиме!".

Facebook АО "Укрзализныця"

К слову, в каких именно поездах и когда наступит это "скоро" - в компании не уточнили.

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Напомним, в конце прошлого года "Укрзализныця" показали новые вагоны образца 2020 года. В новых вагонах можно увидеть: раздельное кондиционирование, USB-зарядки и розетки возле каждого места, четыре режима освещения в купе и управляемый свет для чтения, а также табло занятости туалета на панели управления над дверью купе.

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