"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Польшей
С сегодняшнего дня скоростной поезд "Киев-Львов-Перемышль" будет курсировать ежедневно
Согласно сообщению, скоростным поездом "Киев – Львов – Перемышль" в Польшу направился 101 пассажир. Контроль осуществлялся во время движения поезда между станциями "Львов" – "Мостиска-2". Такой же порядок оформления применили и к пассажирам обратного рейса.
"Сейчас в Польше направились преимущественно украинцы, среди пассажиров были лишь двое граждан Польши и один – Грузии, а первым обратным рейсом в Украину прибыли пятеро иностранцев из Нидерландов, Германии и Польши. Все предоставленные для проверки сертификаты о вакцинации путников были действительными", - отметили в ведомстве.
С сегодняшнего дня поезд будет курсировать ежедневно.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых поездов и ускорила 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.