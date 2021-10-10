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"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Польшей

С сегодняшнего дня скоростной поезд "Киев-Львов-Перемышль" будет курсировать ежедневно

В Польшу отправились первые пассажиры восстановленного международного железнодорожного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной служба.

Согласно сообщению, скоростным поездом "Киев – Львов – Перемышль" в Польшу направился 101 пассажир. Контроль осуществлялся во время движения поезда между станциями "Львов" – "Мостиска-2". Такой же порядок оформления применили и к пассажирам обратного рейса.

"Сейчас в Польше направились преимущественно украинцы, среди пассажиров были лишь двое граждан Польши и один – Грузии, а первым обратным рейсом в Украину прибыли пятеро иностранцев из Нидерландов, Германии и Польши. Все предоставленные для проверки сертификаты о вакцинации путников были действительными", - отметили в ведомстве.

С сегодняшнего дня поезд будет курсировать ежедневно.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых поездов и ускорила 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.

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