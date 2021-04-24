Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на майские праздники

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Всего запустят 8 дополнительных поездов

Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники. Об этом говорится на сайте УЗ.

Отмечается, что в ответ на многочисленные просьбы пассажиров дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь с Ровенщиной.

Обновлен перечень дополнительных поездов на праздники:

№ 249/250 Киев – Черновцы: отправление из Киева 30 апреля, 3 и 7 мая, из Черновцов 1, 4 и 9 мая;

№ 202/201 Ковель – Киев: из Ковеля 29 апреля, 4 и 9 мая, из Киева 30 апреля, 5 и 10 мая;

№ 248/247 Одесса – Ковель: из Одессы 30 апреля, из Ковеля 02 мая;

№ 148/147 Одесса – Киев из Одессы с 29 апреля по 27 мая по нечетным, из Киева с 30 апреля по 28 мая по четным;

№ 242/241 Одесса – Днепр: из Одессы 29 апреля, из Днепра 30 апреля;

№ 26/25 Одесса – Ужгород из Одессы 30 апреля, 2 и 8 мая, из Ужгорода 1, 3, 9 мая;

№ 207/208 Киев-Ужгород: 30 апреля из Киева;

№ 235/236 Ужгород – Львов: 01 мая из Ужгорода.

Кроме того, на период пасхальных и майских праздников изменен график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков – Константиновка, который с 29 апреля по 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки – в 6.00, возвращение из Харькова – в 15:55.

"Чтобы поездки на праздники были максимально безопасными и приятными, Укрзализныця призывает правильно носить маски, пользоваться антисептиком и воздержаться от путешествий в случае симптомов болезни или недавних контактов с заболевшими", - добавили в сообщении.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" внесла измины к расписанию движения поездов дальнего сообщения на основе спроса и карантинных ограничений.