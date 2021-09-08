"Укрзализныця" увеличила количество билетов на поезда: На каких направлениях это почувствуют

Теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3000 дополнительных билетов

"Укрзализныця" сократила количество мест в поездах, которые бронировались для железнодорожников. Соответственно, для обычных пассажиров теперь доступно большее количество билетов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3000 дополнительных билетов.

По результатам аналитики, в одном из поездов бронь вообще отменена, поскольку эти места не использовались.

В частности в девяти поездах количество забронированных мест сократили наполовину, еще в трех – на четверть.

Ранее места, которые бронировались для рабочих поездок, но не были использованы, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда и обычно пассажиры не успевали их купить.

"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов "Укрзализныци"... Почти 3000 билетов – это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзализныця" ежемесячно продает, но пассажиры рейсов № 738 Киев – Запорожье, № 7/8 Киев – Черновцы, № 82 Новоалексеевка – Харьков и еще 10 точно почувствуют эту смену", – отметил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Напомним, ранее мы писали, что АО "Укрзализныця" анонсировала долгожданную услугу, которая обойдется пассажирам в 1 гривню. Отныне все, кто путешествует поездами "Интерсити+", смогут получить доступ к онлайн-кинотеатру.