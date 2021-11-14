"Укрзализныця" сообщила о возможной задержке поездов с 15 по 19 ноября
Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часа
В Украине на следующей неделе, с 15 по 19 ноября, возможны задержки в курсировании нескольких поездов. Об этом сообщает пресслужба перевізника.
"Вниманию пассажиров! В связи с реконструкцией пути возможны задержки поездов. "Укрзализныця" выполняет работы по реконструкции пути на участке Мироновка - им. Т. Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов", - отметили в компании.
Так, опоздания поездов ожидаются по следующим станциям:
- Мироновка;
- Пятихатки;
- Тимково;
- Бурты;
- Херсон.
"Ориентировочное время задержки поездов составит от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", - сообщили в УЗ.
Напомним, ранее АО "Укрзализныця" намерено проложить отдельную железнодорожную ветку длиной 20 км до горнолыжного курорта "Буковель".