"Укрзализныця" сообщила о возможной задержке поездов с 15 по 19 ноября

Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часа

В Украине на следующей неделе, с 15 по 19 ноября, возможны задержки в курсировании нескольких поездов. Об этом сообщает пресслужба перевізника .

"Вниманию пассажиров! В связи с реконструкцией пути возможны задержки поездов. "Укрзализныця" выполняет работы по реконструкции пути на участке Мироновка - им. Т. Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов", - отметили в компании.

Так, опоздания поездов ожидаются по следующим станциям:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимково;

Бурты;

Херсон.

"Ориентировочное время задержки поездов составит от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", - сообщили в УЗ.

Напомним, ранее АО "Укрзализныця" намерено проложить отдельную железнодорожную ветку длиной 20 км до горнолыжного курорта "Буковель".