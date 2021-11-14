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"Укрзализныця" сообщила о возможной задержке поездов с 15 по 19 ноября

Фото из открытых источников

Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часа

В Украине на следующей неделе, с 15 по 19 ноября, возможны задержки в курсировании нескольких поездов. Об этом сообщает пресслужба перевізника.

"Вниманию пассажиров! В связи с реконструкцией пути возможны задержки поездов. "Укрзализныця" выполняет работы по реконструкции пути на участке Мироновка - им. Т. Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов", - отметили в компании.

Так, опоздания поездов ожидаются по следующим станциям:

  • Мироновка;
  • Пятихатки;
  • Тимково;
  • Бурты;
  • Херсон.

"Ориентировочное время задержки поездов составит от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", - сообщили в УЗ.

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Напомним, ранее АО "Укрзализныця" намерено проложить отдельную железнодорожную ветку длиной 20 км до горнолыжного курорта "Буковель". 

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